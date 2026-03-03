Qui veut épouser mon fils ? Émission 3

Ils cherchent l’amour… elles cherchent la belle-fille parfaite... ou le gendre idéal ! Ils sont célibataires, séduisants, parfois un peu maladroits en amour… et toujours très (très) proches de leur mère. Quatre célibataires, vivant encore chez leurs parents pour certains, partent à la recherche de l’amour sous la surveillance de leur mère… très protectrice ! À chaque étape de l’expérience - speed-datings, premiers rendez-vous à Paris, séjour chez belle-maman ou week-end en amoureux à l’étranger - les mamans auront leur mot à dire dans le choix des prétendant(e)s de leur fils. À la fin de l’aventure, choisiront-ils de partir avec l’élu(e) de leur cœur ou préféreront-ils rester chez leur mère ? Auront-ils le courage de quitter celle qui, jusqu’à maintenant, était la femme de leur vie ? Le choix des célibataires concordera-t-il avec celui des mères ?