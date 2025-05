Qui veut être mon associé ? Émission 3 - Partie 1

Lire la vidéo

Diffusé le 19/02/2025

Véritable tremplin pour les entrepreneurs, l’émission leur offre l’opportunité de présenter leur produit, leur vision et leur rêve devant des investisseurs chevronnés, prêts à écouter et, peut-être, investir et partager leur expertise inestimable. Aux côtés des piliers de l’émission (Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Kelly Massol et Anthony Bourbon), cette saison accueille trois nouveaux investisseurs : Alice Lhabouz, Jean Michel Karam et Julian Jacob. Pour les entrepreneurs, l’enjeu est de taille : convaincre ces figures emblématiques de l’impact et du potentiel de croissance du projet de leur vie.