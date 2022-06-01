Qui veut être mon associé ? Émission 5 (1/2)

Qui veut être mon associé ? revient pour une nouvelle saison riche en émotions et en ambitions ! Des entrepreneurs français passionnés disposent de quelques minutes pour défendre leurs idées face à 7 investisseurs reconnus et prêts à miser gros. Entre coups de cœur, suspense, négociations intenses et projets inspirants, chaque épisode offre un concentré d’énergie entrepreneuriale. Marc Simoncini, Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, Kelly Massol, Alice Lhabouz, et Jean-Michel Karam, rejoints cette année par Jonathan Anguelov, sont prêts à écouter, questionner et, peut-être, s'engager aux côtés des entrepreneurs les plus prometteurs.