Qui veut être mon associé ? S4 E3 (1/2)

Découvrez 5 nouveaux entrepreneurs dans cette troisième émission : Skincasts : Alain et Redha proposent une solution innovante d’attelle légère, aérée, adaptable à tous et entièrement remboursée qui a pour unique objectif d’améliorer la condition de vie des patients. Le Guide Ultime : Nora et Victor lancent un abonnement sur les réseaux sociaux qui saura vous faire faire des économies en profitant des meilleures adresses. Bati garanti : Marylène a créé une plateforme qui permet une sérénité pour les Français souhaitant faire des travaux mais aussi pour les professionnels soucieux de se faire régler leur travail ! Knap : « L’I-Kart » permet de rendre un charriot intelligent en scannant les produits pour profiter de fonctionnalité comme les listes de course, les informations produits, coupons de réduction, etc. Maison Athlé : Julie présente une marque d’accessoires sportifs fonctionnels et esthétiques.