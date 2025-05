Qui veut être mon associé ? S4 E4 (1/2)

Découvrez 5 nouveaux entrepreneurs dans cette quatrième émission : Vertuoso : Face à la catastrophe écologique que représente le non-assainissement des eaux pluviales, Romain et Benjamin ont conçu un filtre simple et efficace à installer dans toutes les bouches d’égout du pays. Klode : Trois amis suisses ont eu l’idée de créer la première poubelle « au monde » disposant d’un système de mise sous vide. Treesition : Daniel Dos Santos a mis au point un modèle économique autour de l’agroforesterie pour permettre à des investisseurs d’acheter des plants d’arbres et bénéficier des rendements de la récolte du bois, tout en redistribuant une partie des gains à des agriculteurs partenaires. Pimpant : Karline et Baptiste espèrent remplacer l’ensemble des produits en plastique de nos cuisines et salles de bains par une nouvelle solution sous forme de poudre. Beink : Jeanne met l’IA au service de la créativité pour donner vie à nos dessins même les plus approximatifs.