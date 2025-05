Qui veut être mon associé ? S4 E5 (1/2)

Découvrez 8 nouveaux entrepreneurs dans cette cinquième émission : Flamingo box : William a créé une société qui redistribue des colis perdus sous forme de colis surprises. Goxoa : C’est la bière des sportifs, conçue pour son goût et pour ses apports puisqu’elle est minérale et peu calorique. Rebond : Simon propose que les ballons de foot des clubs amateurs deviennent des ballons recyclables en location. Un autre investisseur vient pour en parler mieux que personne : Djibril Cissé. Welcome account : Une néo banque pour les millions de personnes qui arrivent en Europe et dont l’accès à une banque reste compliqué. Informatruck : Un réseau d’ateliers roulants qui vont dépanner tous types d’appareils électroniques pour pallier le désert numérique des zones rurales. Rematch : Une application créée par Pierre, qui permet de revivre les moments les plus puissants des matchs de sport amateurs. Un fondateur bien entouré puisque Jean-Pierre Papin est venu avec lui sur le plateau ! Sarbakane : Des packs de pièces en bois faciles d’assemblage conçus par Charlotte, pour créer des structures de cabanes et développer la créativité des enfants loin des écrans. Ball n connect : Le plus grand club de basket ball digital au monde, créée par Aurélien, pour trouver un terrain le temps d’un match ; une application qui permet de rassembler les joueurs et faciliter la démarche.