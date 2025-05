Qui veut être mon associé ? S4 E6 (1/2)

Découvrez 8 nouveaux entrepreneurs dans cette sixième émission : Eppur : Colin et Lancelot se sont attaqués à l’absence de frein sur les fauteuils roulants. “Dreeft”, leur système de freinage breveté, a décroché le prestigieux Grand Prix du Concours Lépine en mai 2023. Enercool : Maxime, Adeline et François sont à l’origine d’une peinture réflective à base d’aérogels de silice pour réduire la chaleur des bâtiments, conduisant à des baisses de températures de 6 degrés et de 40 % des dépenses énergétiques. Upfiner : Flavien et son co-associé Brice ont imaginé “UpLock”, un petit coffre-fort nomade sonnant à chaque tentative de vol ou d’effraction. Meuf : Alors que 80 % des femmes déclarent se censurer sur les réseaux sociaux par peur des commentaires, Claire a créé la première safe place française 100 % féminine pour permettre aux femmes d’interagir en toute liberté. Un bon maillot : Louis et Timothé, qui se sont imposés comme les leaders de la vente de coffrets mystères de maillots de sport, souhaitent conquérir l’international. Palomano : La fratrie Benjamin, Nina et Nathan, qui a créé un parc à thème pour enfants en région parisienne, ambitionne de le dupliquer dans une trentaine de villes !