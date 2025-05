Qui veut être mon associé ? S4 E7 (1/2)

Lire la vidéo

Découvrez 7 nouveaux entrepreneurs : Start n grill : Mathieu et Mickael proposent de révolutionner le marché du barbecue en réconciliant le barbecue au gaz (facile et rapide) et le barbecue au charbon de bois (meilleur mais fastidieux) ! Neo justice : Coline a créé sa start-up afin de pallier toutes les difficultés de la justice traditionnelle via un site internet qui garantit l'impartialité aux utilisateurs. Super jet car : Cyrille, ingénieur de formation, présente son projet de car wash écologique pour nettoyer les voitures avec de l’eau recyclée grâce à un système qu’il a créé. Sounduct : Olivier et Jean-Philippe proposent un appareil auditif qui permette de restaurer l’audition et non pas de l’amplifier. Yacon : Raphaëlla, Clément et Thierry présentent le yacon, un légume péruvien qui permet de créer un sucre sain 4 fois moins riche en sucre et 2 fois moins calorique que le sucre blanc. Skin and out : Les sœurs Fleur et Amélie ont fondé une solution globale, naturelle et décomplexée pour soulager l’acné. My Moony : Asma et Omar proposent une solution innovante et naturelle aux douleurs pelviennes, lombaires et digestives avec un textile connecté qui procure un chauffage ciblé et un massage sous forme de vibration.