Qui veut être mon associé ? S4 E8 (1/2)

Découvrez 8 nouveaux entrepreneurs : La pâtisserie numérique : Marine a mis au point une imprimante 3D pour faire de la pâtisserie, épaulée de l’illustre chef Pierre Hermé. Reevolt : Charlène et Kevin ont créé une application pour se faire payer l’énergie que vous ne consommez pas. Odace : Manon et César ont découvert un procédé artificiel pour créer des diamants et souhaitent révolutionner le monde de la joaillerie avec des créations plus éthiques et écologiques. Avec la complicité de Clémence Botino, Miss France 2020. Horee : Laurence a créé une marque de cosmétiques saine et naturelle. Ses crèmes, huiles, baumes et autres produits à base de fruits et de légumes tentent aujourd’hui de se faire une place sur le marché des cosmétiques. Ovi : Ovadia a lancé un minibar à eau connecté permettant de filtrer l’eau quelle que soit sa température. Ilya : Antoine et Simon ont mis au point un système de douche cyclique permettant d’économiser près de 70 % d’eau et d’énergie. ADN skis : Camille a eu l’idée de créer les premiers skis entièrement recyclables du marché. Accompagnée d’Aurèle, l’un de ses trois associés, elle vient chercher un quatrième partenaire. Fulgurance : Vadim, François et Sébastien ont développé leur propre combinaison d’électrostimulation afin d’équiper les salles spécialisées du monde entier.