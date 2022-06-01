Qui veut être mon associé ? Spéciale inventeurs - émission 1 (2/2)

Une émission spéciale inventeurs, dédiée à celles et ceux qui transforment un problème du quotidien en idée ingénieuse, puis en projet ambitieux. Aux côtés des investisseurs emblématiques de la saison, Ariane Daguin rejoint le programme et Jean-Pierre Nadir fait son grand retour. Une ligne d’investisseurs inédite pour des négociations sous haute tension. Du confort de lecture à la confidentialité des appels, de la santé des femmes aux équipements qui révolutionnent la maison, des inventions surprenantes, utiles et parfois bouleversantes défileront sur le plateau. Derrière chaque projet, une histoire forte et un besoin réel auxquels ces inventeurs ont décidé de répondre coûte que coûte. L’émission sera aussi marquée par un retour exclusif sur le parcours de deux inventeurs emblématiques, pour découvrir ce que sont devenus leurs rêves après l’émission.