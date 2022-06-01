Qui veut être mon associé ? Spéciale inventeurs - émission 2 (2/2)

Diffusé le 26/02/2026

Pour cette deuxième émission spéciale au cœur de l’innovation, sept projets inédits entrent dans l’arène, portés par des inventeurs prêts à réinventer le quotidien. Santé, énergie, musique, jardin, objets malins… Autant de secteurs explorés à travers des idées audacieuses, concrètes et parfois déroutantes, qui pourraient bien changer notre façon de vivre et de consommer. Cette émission sera aussi l’occasion de prendre des nouvelles de deux entrepreneurs marquants des saisons précédentes. Où en sont-ils aujourd’hui ? Leurs inventions ont-elles trouvé leur public ?