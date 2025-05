Qui veut être mon associé ? Spéciale inventeurs - Partie 2

Diffusé le 19/03/2025

Terre du célèbre concours Lépine, la France est un pays qui brille par sa créativité avec près de 16 000 brevets déposés chaque année. Pour révolutionner le monde, ces inventeurs ont besoin d’accompagnement et de financement. Pour les obtenir, ils devront prouver à nos investisseurs qu’ils ont la fibre entrepreneuriale et qu’ils sont prêts à faire de leur idée un véritable succès commercial. Éric Larchevêque, Kelly Massol, Alice Lhabouz et Julian Jacob seront dans leur fauteuil face à eux. Et cette émission spéciale marque également le retour de Jean-Pierre Nadir, investisseur historique depuis bientôt 4 saisons dans l’émission.