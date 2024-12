Divertissement | Maison & déco Depuis que nous les avons quittés, certains propriétaires ont réalisé des transformations spectaculaires chez eux ! Stéphane Plaza et son équipe d’experts sont retournés les voir pour tout savoir ! Pour cette émission exceptionnelle, Stéphane Plaza a pris de la hauteur, à 2 000 mètres d’altitude à Courchevel, au cœur des Alpes dans un décor époustouflant. Stéphane Plaza est retourné voir Clémence, cette jeune influenceuse à qui il avait trouvé un joli appartement maison « prêt à habiter », et pourtant, elle a tout changé, mais sans faire de gros travaux ! Thibault Chanel a fait le déplacement sur l’île d’Oléron pour retrouver Magali, Henri et leurs enfants dans leur résidence secondaire. Thibault leur avait dégoté une maison où tout était à refaire ! Mais ça n’a pas effrayé Magali et Henri qui, petit à petit, ont tout transformé ! Stéphane Plaza et Antoine Blandin ont rendu visite à Henry et Svetla, ce couple de retraités à qui ils avaient dû trouver un appartement dans la rue de Paris où vivaient leur fille et leur petit-fils. Le duo d’experts est allé voir toutes les transformations de ce bel appartement. Sandra Viricel a retrouvé Myriam et Xavier dans l’appartement qu’elle leur avait trouvé. Myriam avait fait les visites avec sa sœur, Xavier ne s’étant pas vraiment investi. Et pourtant, c’est un Xavier heureux que Sandra a retrouvé, parfaitement installé dans un appartement qui fait le bonheur du couple. Maxime voulait, à 30 ans, quitter l’appartement de ses parents pour s’installer seul. Stéphane Plaza avait réussi à contenter parfaitement le jeune homme avec un grand studio au beau potentiel. En rendant visite à Maxime, Stéphane a retrouvé un trentenaire épanoui dans son bel appartement ! À Strasbourg, Mathieu Beyer s’était lancé dans la recherche d’une grande maison pour deux sœurs : Céline et ses enfants d’un côté, et Ophélie et son compagnon Julien de l’autre. Mathieu a voulu voir aujourd’hui comment cette famille s’était organisée dans cette maison peu commune !