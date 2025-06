Reign : le destin d'une reine S1 E1 - La conspiration

1557. Marie, Reine d'Écosse, est cachée dans un couvent car les Anglais convoitent son pays et sa couronne. Suite à une tentative d'empoisonnement, elle est envoyée en France avec ses quatre servantes pour épouser le Prince François, fils du Roi Henri II. Ce mariage arrangé doit la préserver de tout danger et sauver son peuple. Mais la Reine Catherine de Médicis est prête à tout pour faire échouer cette union car Nostradamus lui a annoncé que ce mariage coûtera la vie à son fils. Marie découvre que François a une maitresse et elle fait la connaissance de Sébastien, le fils illégitime du Roi. Une présence rôde dans le château…