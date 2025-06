Reign : le destin d'une reine S1 E7 - Prise d'otages

Le Roi Henri II part combattre en Lorraine. Catherine et François accueillent un Comte napolitain qui se présente au château. Mais cette visite est loin d'être diplomatique : le Comte Vincent s'empare du château avec ses hommes et exige une réparation pour la mort de son fils, qui a contracté une maladie mortelle en France. Marie va devoir s'allier avec Catherine pour sortir de cette situation dangereuse et sauver le château. Diane de Poitiers est prête à tout pour que Sébastien évince François et obtienne le statut d'héritier légitime…