Reign : le destin d'une reine S1 E8 - La prophétie

La Reine d'Angleterre est mourante. Le Roi Henri souhaite que Marie se déclare prétendante à la couronne et qu'elle épouse François au plus vite afin d'unir les deux royaumes. Prête à tout pour empêcher le mariage, Catherine révèle à Marie que leur union scellera la mort de François. Kenna découvre que Diane de Poitiers a voulu faire légitimer Sébastien au détriment de François. Clarissa empoisonne Aylee et la pousse dans les escaliers pour forcer Marie à croire la prophétie de Nostradamus, qui avait annoncé la mort d'une de ses amies…