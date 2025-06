Reign : le destin d'une reine S1 E9 - L'échappée belle

Marie et Sébastien sont rattrapés par les gardes du Roi. Prêt à tout pour obtenir l'Angleterre, Henri menace de faire exécuter Sébastien si Marie s'obstine à refuser d'épouser François. Marie parle à François de la prophétie de Nostradamus et apprend qu'Aylee a été empoisonnée à la place de Kenna. Catherine tente de faire assassiner Marie et Sébastien mais son plan échoue. Henri accepte le marché proposé par Marie : il part pour Rome convaincre le Pape d'accepter l'annulation de son mariage et la légitimation de Sébastien…