Reign : le destin d'une reine S2 E16 - Le goût de la vengeance

Le château se prépare pour le banquet et les rumeurs de l'éloignement entre François et Marie attirent tous les nobles. Narcisse présente sa nièce Amélie à François en espérant qu'il la choisisse pour maîtresse. Le roi Antoine a organisé une rencontre entre l'émissaire de la reine d'Angleterre et Condé, qui accéderait ainsi au trône s'il épousait Élisabeth…