Reign : le destin d'une reine S2 E22 - La bataille pour le trône

Marie a quitté le château pour rejoindre Louis Condé et mettre son armée en déroute. Condamné à la pendaison pour avoir trahi François, le général Renaude avoue à Kenna que la rivalité entre Élisabeth et Marie est davantage personnelle que politique. François apprend que Lola et son fils ont été tués alors qu'ils tentaient de regagner le château…