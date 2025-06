Reign : le destin d'une reine S2 E5 - Les représailles

François apprend par Sébastien et Leith qu'un nouvel office de protestants s'est fait attaquer et veut punir les coupables. Lors de cette attaque, Émile, le neveu de Louis Condé, a trouvé la mort. Le Roi se retrouve dans une position délicate, entre Narcisse qui défend les catholiques et Condé les protestants. Greer se prépare à s'unir avec Castleroy mais des révélations de la part de ce dernier pourraient remettre en cause leur mariage.