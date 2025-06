Reign : le destin d'une reine S3 E2 - Le petit prince

Catherine est emprisonnée pour trahison envers son pays et Élisabeth doit trouver un témoignage afin d'être exonérée de toute implication. François, au plus mal, n'a pas d'autre choix que de révéler à Charles, Claude et Sébastien qu'il se meurt. Il souhaite que son frère Charles, héritier de la couronne, épouse Marie à sa mort mais ce dernier refuse. Les conseillers de la Reine Élisabeth souhaitent nommer Lord Dudley, son amant, comme ambassadeur d'Angleterre en France...