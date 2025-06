Reign : le destin d'une reine S3 E4 - Le prix à payer

Marie reçoit un courrier de Marie de Guise, sa mère, pour lui demander son soutien. Les Anglais ont pris le contrôle d'une vallée et privent les troupes de provisions. Si Marie et François n'envoient pas de ravitaillement maritime, l'Écosse court droit vers la défaite. Don Carlos, le Prince d'Espagne, se présente à la cours d'Angleterre et souhaite une union avec Élisabeth...