Reign : le destin d'une reine S3 E8 - Au nom de l'Écosse

Marie conclut un pacte avec le Duc d'Albe : elle accepte de garder le secret sur les prédilections de Don Carlos et il ne révèlera pas au Roi Philippe les circonstances de l'accident de son fils. Catherine est accusée d'avoir empoisonné François pour causer sa mort et ainsi devenir régente. Marie pense Narcisse responsable de ce complot pour s'emparer du titre de régent et en informe Lola...