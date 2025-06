Reign : le destin d'une reine S4 E3 - Cœurs brisés

Lire la vidéo

Gideon demande à Marie de l'épouser et de renoncer à la couronne d'Angleterre. Le chaos règne en France : Leeza est de retour et dirige son animosité contre sa sœur Claude. Catherine tente tant bien que mal de couvrir Charles, dont le comportement est de plus en plus suspicieux...