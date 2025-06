Reign : le destin d'une reine S4 E4 - Le gardien fidèle

Lire la vidéo

Lord Darnley rend visite à Marie, en Écosse. Plus le temps passe et plus elle entrevoit une union qui serait au-delà d'une alliance politique. Élisabeth se bat, avec l'aide de Gideon, pour gagner les faveurs de nouveaux alliés. Catherine trouve un nouveau mari pour Claude, encore endeuillée par la disparition de Leith...