Reine des Neiges : dans les secrets du nouveau défi de Disneyland Paris Reine des Neiges : dans les secrets du nouveau défi de Disneyland Paris

Chargement

C’est un pari fou à deux milliards d’euros ! Le 29 mars 2026, Disneyland Paris inaugure une toute nouvelle zone de 25 hectares dont l’attraction principale est dédiée au plus grand succès de Disney : la Reine des Neiges. Un chantier colossal dont nos équipes ont pu suivre en exclusivité les coulisses. Il a fallu quatre ans pour mettre au point cette nouvelle attraction accompagnée de nouveaux décors, dont une incroyable montagne artificielle, un lac, un village inspiré de celui d’Elsa, l’héroïne du dessin animé, et d’un spectacle entièrement inédit. Le succès sera-t-il au rendez-vous pour le célèbre parc ?