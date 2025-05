René Chateau : panthère noire et films culte René Chateau : panthère noire et films culte

Diffusé le 07/01/2025

René Chateau, célèbre distributeur de films français et internationaux, évolue dans le milieu du journalisme et de la culture populaire, notamment au magazine Lui. Il œuvre à la ressortie en salles des films de James Dean et joue un rôle clé dans le succès de Bonnie and Clyde. Puis arrive la rencontre avec Jean-Paul Belmondo, qui va le mener à son grand destin. Ensemble, ils montent la société Cerito Films, avec laquelle Belmondo connaîtra ses plus grands succès. L'empire de René Chateau, c’est aussi l'industrie de la VHS. Il révèlera Bruce Lee et contribuera à populariser le cinéma d'horreur et le cinéma érotique. Les témoignages de proches et de professionnels du cinéma brossent un portrait complexe de cette figure emblématique de l'industrie cinématographique française.