Réveillon à la vanille

Emily s'occupe de sa ferme avec son bras droit Gloria et sa mère Susan mais elle a de gros soucis financiers. Sa demi-sœur Dorothy, qu'elle ne voit pas souvent, revient à la ferme avec l'intention de la vendre par l'intermédiaire de son ami Charlie. Pour éviter cela, Emily lance une campagne de financement grâce à un concours de parfum de glace. Charlie aide de plus en plus Emily et se rapproche d'elle…