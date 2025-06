Revenge S1 E11 - Le vrai visage de Tyler

Tyler fait chanter Conrad. Emily organise l'anniversaire de Daniel, et Jack et Amanda l'aident à tout préparer. Nolan localise la caméra miniature que Tyler a volée. Emily la récupère dans ses affaires au bungalow et découvre un flacon d'antipsychotiques. Elle appelle le psychiatre qui les a prescrits et apprend que Tyler est un patient très instable disparu voilà des semaines après avoir agressé son médecin...