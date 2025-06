Revenge S1 E14 - La boîte de Pandore

Les tensions entre Conrad et Victoria sont plus vives depuis que Conrad a appris que Charlotte n'était pas sa fille. Le père de Conrad, qui s'inquiète que le divorce nuise à Global Grayson, arrive dans les Hamptons et menace son fils de lui retirer la direction de la compagnie s'il ne calme pas le jeu...