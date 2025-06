Revenge S1 E2 - Le nerf de la guerre

Emily poursuit sa vengeance. Sa cible est cette fois Bill Harmon, ancien collaborateur et ex meilleur ami de son père qui avait notamment témoigné contre lui. Tandis qu'Emily tisse des liens de plus en plus forts avec Daniel, Victoria décide de mener sa propre enquête sur cette mystérieuse jeune femme ...