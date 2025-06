Revenge S1 E5 - Charité mal ordonnée

Confrontée aux familles des victimes du vol 197 et à ses enfants, Victoria se montre particulièrement vulnérable. Pendant ce temps Lydia semble être de retour et animée par une soif de vengeance. Déterminée à faire tomber Emily et les Grayson, elle espère savourer sa vengeance. Mais elle risque de comprendre que cette attitude peut se retourner contre elle...