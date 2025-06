Revenge S2 E1 - Destins croisés

Plusieurs mois ont passé depuis le terrible accident d'avion qui a coûté la vie à Victoria Grayson. Ses enfants, Daniel et Charlotte, tentent de se reconstruire mais leur père, Conrad, bien plus intéressé par l'argent qu'ils ont obtenu grâce à l'héritage, use de stratagèmes des plus ignobles pour le récupérer. Alors que le coup d'envoi de la période estivale est sur le point d'être donné, Emily Thorne est de retour dans les Hamptons, plus que jamais assoiffée de vengeance...