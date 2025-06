Revenge S2 E10 - Les dérives du pouvoir

Victoria a un plan pour sauver la fortune et l'honneur des Grayson face à un Daniel sans pitié avec ses parents, et elle souhaite y impliquer Emily. Cette dernière trouve d'ailleurs sa prochaine cible. Pendant ce temps, au Stowaway, Declan fait une découverte qui pourrait permettre à son frère et lui de se débarrasser des frères Ryan...