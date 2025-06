Revenge S2 E11 - Sabotage

À l'occasion d'un gala de charité, Emily et Aiden organisent leur nouveau plan d'attaque visant particulièrement l'Initiative et l'une de ses figures, Helen Crowley. Ils impliquent Nolan, qui a lui-même d'autres problèmes à régler lorsque Padma réapparait. Pendant ce temps, Jack, Declan et Amanda ne sont pas sortis d'affaire vis-à-vis des frères Ryan. Toutefois, une aide inattendue pourrait tout régler...