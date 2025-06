Revenge S2 E2 - Résurrection

Après avoir découvert la vérité sur l'accident d'avion de Victoria et compris que la reine des Hamptons avait quelque chose à voir avec la disparition de sa mère, en plus de celle de son père, Emily Thorne est plus que jamais décidée à faire couler l'empire Grayson. Son premier atout : Charlotte, internée à l’hôpital psychiatrique sur ordre de leur père. Mais Emily doit aussi gérer une autre crise : Amanda, enceinte, doute que Jack soit le père…