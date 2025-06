Revenge S2 E5 - Retour providentiel

Amanda, tout juste réveillée après avoir été dans le coma, rencontre à la fois de son bébé et de sa mère … Du moins celle de la vraie Amanda. Le poids du mensonge sur son identité devient de plus en plus lourd à porter. Emily, bouleversée par ce retour, rencontre elle aussi Kara sans révéler sa véritable identité. De son coté, Padma frappe à la porte des Grayson sans consulter Nolan et ne semble plus agir dans l'intérêt de Nolcorp...