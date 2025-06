Revenge S2 E6 - Seconde noce

Victoria et Conrad sont sur le point de se remarier, mais leurs secrets sont plus que jamais en danger, de même que ceux d'Emily et Amanda. Mason Treadwell, toujours à la recherche du moindre scoop, est en effet sur une piste qui pourrait le conduire à la vérité sur la double identité des deux jeunes femmes. Emily échafaude alors un plan pour l'en éloigner le plus possible...