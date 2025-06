Revenge S2 E7 - Toute la vérité

Mason Treadwell se rapproche de plus en plus de la vérité sur le passé d'Emily et d'Amanda. La jeune femme doit alors réagir vite et échafaude un plan d'urgence. Kara, quant à elle, commence à comprendre le rôle joué par les Grayson dans sa chute des années auparavant...