Revenge S2 E9 - Le baptême

Nolan doit affronter un fantôme de son passé, tandis que le pouvoir de Daniel vacille sous la pression d’Emily et Aiden chez Grayson Global. Le baptême du petit Carl alimente les tensions entre Jack et Declan. Pendant ce temps, Emily découvre les manigances d’Ashley et riposte en envoyant anonymement à Victoria une vidéo compromettante pour la jeune femme