Revenge S3 E1 - La peur

Lire la vidéo

Six mois ont passé, et l’été revient avec son lot de secrets. Victoria a retrouvé Patrick, tandis que Charlotte rentre d’Europe face à la faillite imminente des Grayson. Emily organise la grande fête estivale des Hamptons, mais découvre au passage le secret que cachent Victoria et Patrick. De son côté, Jack lui pose un ultimatum : révéler sa véritable identité… ou il s’en chargera. Pendant la soirée, Nolan fait un retour fracassant, et Conrad s’effondre, victime d’un étrange malaise.