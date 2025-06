Revenge S3 E18 - Changer de camp

Lire la vidéo

Pascal et Victoria complotant dans son dos, Emily sait que le temps lui est compté. Toutes les pistes qu’elle a suivies jusqu’à présent semblent mener à des impasses, et pendant ce temps, la liste de ses ennemis s’allonge. Pour percer Emily à jour, Victoria rend visite à Mason Treadwell en prison. Le journaliste, qui connaît le secret d’Emily, y voit une formidable opportunité et n’hésite pas à marchander quelques petits secrets avec Victoria…