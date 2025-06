Revenge S3 E19 - À la recherche de la vérité

L’offensive des Grayson contre le clan d’Emily est de plus en plus féroce. Victoria se rapproche dangereusement du secret d’Emily, et Daniel tente de manipuler Javier, le protégé de Nolan. Daniel met tout en œuvre pour éloigner Margaux de Jack, ce qui ne tarde pas à peser sur leur relation. Aiden, bouleversé depuis son voyage en Angleterre, souhaite plus que jamais faire la lumière sur la mort de son père. Nolan et lui vont à la rencontre d’Oscar Chapman, un journaliste qui pourrait avoir des informations sur l’affaire du vol 197