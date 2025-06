Revenge S3 E21 - Mesures extrêmes

Emily se rapproche du but. Après la mort de Pascal, il ne lui reste que très peu d’options pour faire parler les Grayson. Elle décide donc de s’attaquer à ce qu’ils ont de plus cher pour pousser Conrad et Victoria à confesser publiquement leurs nombreux crimes. Mais Daniel met tout en œuvre pour impliquer Emily dans l’assassinat de Pascal. Alors que la mission de la jeune femme touche à sa fin, un tel contretemps pourrait lui coûter cher.