Revenge S3 E3 - Les portes du Paradis

Lire la vidéo

Conrad, malade, se sent seul et abandonné. Aiden avoue à Victoria la raison pour laquelle il veut se venger d'Emily. De son côté, Emily menace Paul et le contraint à avouer à Conrad les fautes qu'il a commises. Margaux veut écrire un article sur Nolan, mais Daniel s'y oppose. Margaux se fait inviter à la fête de Nolan à laquelle Patrick est également convié. Victoria arrive à la fête accompagnée d'Aiden, ce qui n'est pas sans créer des troubles.