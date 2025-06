Revenge S3 E4 - Que ta volonté soit faite

Après leur accident de voiture, Conrad et Paul se retrouvent à l'hôpital. Emily croit découvrir la cause de l'accident. De son côté, Victoria se fait embaucher par une galeriste, Sheila Lurie. Avec l'aide de Patrick, elle élabore un plan pour s'approprier sa galerie d'art. Patrick annonce qu'il veut quitter les Hamptons, car il se sent de trop dans la famille Grayson. Nolan enquête sur le passé de Patrick et fait quelques découvertes. Emily avoue à Jake sa véritable identité et ses projets de vengeance.