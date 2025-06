Revenge S3 E5 - Garder le contrôle

Lire la vidéo

Emily mène l'enquête pour découvrir qui a saboté la voiture où étaient Paul et Conrad. Margaux organise une grande fête au magazine. Jake, qui sait qu'elle a invité les Grayson, décline l'invitation. Conrad engage un détective pour savoir qui veut le tuer, mais Aiden le convainc de lui confier l'enquête. Daniel fait la paix avec Patrick. Margaux et Daniel soupçonnent Emily de dissimuler son passé et, lors de la fête au magazine, ce dernier lui annonce qu'il ne veut plus l'épouser.