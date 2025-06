Revenge S3 E6 - Complications

Lorsque Emily découvre que Nolan et Patrick entretiennent une liaison, elle tente de convaincre ce dernier d’y mettre un terme. Patrick, lassé des complots de la jeune femme et de ses sacrifices, décide finalement de briser la glace avec Jack. Emily comprend bien que son ami est à bout et, à la grande surprise des deux intéressés, elle détaille à ses complices son plan final. À cinq semaines du mariage, plus rien ne semble l’arrêter. Pas même Conrad, qui, pour sauver la fortune familiale, envisage de vendre sa villa au bord de la mer…