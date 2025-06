Revenge S3 E8 - Secrets d'alcôve

Daniel se montre de plus en plus distant. Emily soupçonne Sara d’être la cause de ce revirement soudain et décide d’avoir une petite conversation avec elle. Victoria, qui ne pouvait rêver mieux, fait tout pour pousser davantage Sara dans les bras de Daniel. Mais les scrupules de la jeune femme contrarient ses plans. Elle imagine alors un autre stratagème pour évincer sa future belle-fille. Après s’être débarrassée d’Aiden, elle profite de la fête prénuptiale organisée chez les Grayson pour mettre Emily dans l’embarras…