Revenge S3 E9 - Derniers préparatifs

Lire la vidéo

Plus que deux jours avant le mariage. Durant la séance photo, Daniel a bien du mal à dissimuler ses doutes et ses inquiétudes. Entre la femme qu’il aime et la future mère de ses enfants, le choix semble difficile. Charlotte, qui avait contribué aux retrouvailles entre Sara et Daniel, est prise de regrets quand elle prend conscience du mal qu’elle a fait. En dépit des conseils de Charlotte, Victoria, elle, ne s’avoue toujours pas vaincue. Lorsqu’une violente dispute éclate entre Daniel et sa mère, Victoria prend une décision qui pourrait mettre en péril tous les plans d’Emily